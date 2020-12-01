Джермейн Дефо назвал сильнейший дуэт форвардов в мире

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Джермейн Дефо назвал сильнейший дуэт форвардов в мире

Нападающий "Рейнджерс" Джермейн Дефо рассказал, какую атакующую связку он считает лучшей в мире на сегодняшний день.

"То, что Моуринью сделал с Кейном и Соном, просто потрясающе. Это лучшая связка в мире прямо сейчас. Самое сложное на топ-уровне - быть стабильным, а стабильность этой пары изумляет", - цитирует Дефо Goal.com.

В текущем сезоне 27-летний Кейн провёл за "Тоттенхэм" 16 игр, забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

28-летний Сон Хын Мин в нынешней кампании сыграл за "шпор" 15 матчей, отличился 11 голами и 5 ассистами.

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