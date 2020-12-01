Джермейн Дефо назвал сильнейший дуэт форвардов в мире
Нападающий "Рейнджерс" Джермейн Дефо рассказал, какую атакующую связку он считает лучшей в мире на сегодняшний день.
"То, что Моуринью сделал с Кейном и Соном, просто потрясающе. Это лучшая связка в мире прямо сейчас. Самое сложное на топ-уровне - быть стабильным, а стабильность этой пары изумляет", - цитирует Дефо Goal.com.
В текущем сезоне 27-летний Кейн провёл за "Тоттенхэм" 16 игр, забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.
28-летний Сон Хын Мин в нынешней кампании сыграл за "шпор" 15 матчей, отличился 11 голами и 5 ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|27
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