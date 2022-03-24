Джермейн Дефо объявил о завершении карьеры

Фото твиттер Джермейна Дефо

Известный английский нападающий Джермейн Дефо решил повесить бутсы на гвоздь.

Футболист объявил об окончании профессиональной карьеры в 39-летнем возрасте.

"После 22 лет в игре я решил завершить карьеру. Это было действительно трудное решение. У меня было невероятное путешествие, и благодаря футболу я познакомился с замечательными людьми. Теперь я с нетерпением жду возможности провести немного времени со своими друзьями и семьей, прежде чем открою следующую главу в своей карьере", - написал Дефо.

Форвард в течение карьеры выступал за "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Портсмут", "Рейнджерс" и другие клубы. Он забил 20 голов в 57 матчах за сборную Англии.

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