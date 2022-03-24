Джермейн Дефо объявил о завершении карьеры

Теги джермейн дефоанглиявест хэм юнайтедтоттенхэмпортсмутрейнджерс

Джермейн Дефо объявил о завершении карьеры

Фото твиттер Джермейна Дефо

Известный английский нападающий Джермейн Дефо решил повесить бутсы на гвоздь.

Футболист объявил об окончании профессиональной карьеры в 39-летнем возрасте.

"После 22 лет в игре я решил завершить карьеру. Это было действительно трудное решение. У меня было невероятное путешествие, и благодаря футболу я познакомился с замечательными людьми. Теперь я с нетерпением жду возможности провести немного времени со своими друзьями и семьей, прежде чем открою следующую главу в своей карьере", - написал Дефо.

Форвард в течение карьеры выступал за "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Портсмут", "Рейнджерс" и другие клубы. Он забил 20 голов в 57 матчах за сборную Англии.

Не пропустите: 44-летний Денилсон возобновил карьеру. Он не играет с 2010 года. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент Языджи высказался о будущем игрока

Агент Языджи высказался о будущем игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов