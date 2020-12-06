Джермейн Дефо провел 800-й матч в карьере
Нападающий "Рейнджерс" Джермейн Дефо вышел на поле в матче чемпионата Шотландии с "Росс Каунти" (4:0) и отметился голом.
38-летний форвард провел 800-й матч за клубы и сборную Англии, и отметился 322-я голами.
На высшем уровне игрок начинал в "Вест Хэме". Дальше были "Тоттенхэм" , "Портсмут", "Торонто", "Сандерленд" и "Борнмут".С сезона 2018/2019 нападающий играет за шотландский "Рейнджерс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23