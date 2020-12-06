Джермейн Дефо провел 800-й матч в карьере

Нападающий "Рейнджерс" Джермейн Дефо вышел на поле в матче чемпионата Шотландии с "Росс Каунти" (4:0) и отметился голом.



38-летний форвард провел 800-й матч за клубы и сборную Англии, и отметился 322-я голами.



На высшем уровне игрок начинал в "Вест Хэме". Дальше были "Тоттенхэм" , "Портсмут", "Торонто", "Сандерленд" и "Борнмут".С сезона 2018/2019 нападающий играет за шотландский "Рейнджерс".



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