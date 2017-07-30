Джермейн Пеннант стал игроком "Биллерикэй Таун"
Известный английский полузащитник Джермейн Пеннант продолжит карьеру в "Биллерикэй Таун", сообщает официальный твиттер клуба.
34-летний футболист присоединился к команде, представляющей седьмой английский дивизион, на правах свободного агента.
Пеннант ранее выступал за "Ноттс Каунти", "Арсенал", "Уотфорд", "Лидс", "Бирмингем", "Ливерпуль", "Портсмут", "Сарагосу", "Сток Сити", "Вулверхэмптон", "Пуна Сити", "Уиган", "Тампинс Роверс" и "Бери".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Линкольн Сити
|46
|99
|2
|Транмир Роверс
|46
|95
|3
|Форест Грин Роверс
|46
|86
|4
|Дагенем & Редбридж
|46
|84
|5
|Олдершот Таун
|46
|82
|6
|Довер Атлетик
|46
|79
|7
|Барроу
|46
|75
|8
|Гейтсхэд
|46
|70
|9
|Макклсфилд Таун
|46
|68
|10
|Бромли
|46
|62
|11
|Борхэм Вуд
|46
|58
|12
|Саттон Юнайтед
|46
|58
|13
|Рексхэм
|46
|58
|14
|Мэйдстоун Юнайтед
|46
|58
|15
|Истлей
|46
|57
|16
|Солихалл Мурс
|46
|55
|17
|Торкуэй Юнайтед
|46
|53
|18
|Уокинг
|46
|53
|19
|Chester
|46
|52
|20
|Гизли
|46
|51
|21
|Йорк Сити
|46
|50
|22
|Брэйнтри Таун
|46
|48
|23
|Саутпорт
|46
|39
|24
|Норт Ферриби Юнайтед
|46
|39