Джермейн Пеннант стал игроком "Биллерикэй Таун"

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Джермейн Пеннант стал игроком "Биллерикэй Таун"

Известный английский полузащитник Джермейн Пеннант продолжит карьеру в "Биллерикэй Таун", сообщает официальный твиттер клуба.

34-летний футболист присоединился к команде, представляющей седьмой английский дивизион, на правах свободного агента.

Пеннант ранее выступал за "Ноттс Каунти", "Арсенал", "Уотфорд", "Лидс", "Бирмингем", "Ливерпуль", "Портсмут", "Сарагосу", "Сток Сити", "Вулверхэмптон", "Пуна Сити", "Уиган", "Тампинс Роверс" и "Бери".

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