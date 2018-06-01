Защитник "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг близок к возвращению в строй.

Как сообщает официальный твиттер "Рекордмастер", 29-летний футболист уже вернулся к тренировкам с мячом.

Ожидается, что к работе в общей группе Боатенг сможет приступить на следующей неделе.

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