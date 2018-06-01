Джером Боатенг близок к возвращению в строй

Теги бавария мюнхенгерманияджером боатенг

Джером Боатенг близок к возвращению в строй

Защитник "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг близок к возвращению в строй.

Как сообщает официальный твиттер "Рекордмастер", 29-летний футболист уже вернулся к тренировкам с мячом.

Ожидается, что к работе в общей группе Боатенг сможет приступить на следующей неделе.

Не пропустите: "Бавария" нашла замену Боатенгу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов