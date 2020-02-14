Джером Боатенг хочет вернуться в сборную Германии

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Джером Боатенг хочет вернуться в сборную Германии

Защитник "Баварии" Джером Боатенг признался, что он ещё рассчитывает на возвращение в состав сборной Германии.

"Йоахим Лёв ясно дал понять, что повезёт на Евро-2020 молодую команду. Это его позиция и я уважаю его решение. С другой стороны, в футболе может произойти всё что угодно. Если мне выпадет хоть малейший шанс вернуться в сборную Германии, я с удовольствием им воспользуюсь", - цитирует 31-летнего футболиста Goal.com.

Боатенг выступал за сборную Германии с 2009 по 2019 год, сыграл 75 матчей и забил 1 гол. Является победителем ЧМ-2014.

В марте прошлого года главный тренер "Бундестим" Йоахим Лёв объявил, что в национальную команду больше не будут вызываться Боатенг, а также Матс Хуммельс и Томас Мюллер.

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