Джером Боатенг хочет вернуться в сборную Германии
Защитник "Баварии" Джером Боатенг признался, что он ещё рассчитывает на возвращение в состав сборной Германии.
"Йоахим Лёв ясно дал понять, что повезёт на Евро-2020 молодую команду. Это его позиция и я уважаю его решение. С другой стороны, в футболе может произойти всё что угодно. Если мне выпадет хоть малейший шанс вернуться в сборную Германии, я с удовольствием им воспользуюсь", - цитирует 31-летнего футболиста Goal.com.
Боатенг выступал за сборную Германии с 2009 по 2019 год, сыграл 75 матчей и забил 1 гол. Является победителем ЧМ-2014.
В марте прошлого года главный тренер "Бундестим" Йоахим Лёв объявил, что в национальную команду больше не будут вызываться Боатенг, а также Матс Хуммельс и Томас Мюллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|РБ Лейпциг
|21
|42
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16