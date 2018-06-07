Джером Боатенг: "Мне трудно понять Туре, Гвардиола - супертренер"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаяя туреджером боатенг

Джером Боатенг: "Мне трудно понять Туре, Гвардиола - супертренер"Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг прокомментировал заявление полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, обвинившего наставника своей команды Хосепа Гвардиолу в расизме.

"Я не могу разделить это мнение. У меня никогда не было проблем с Гвардиолой. Напротив, я увидел в тренере суперспециалиста. Именно поэтому мне трудно понять обвинения Туре", - цитирует 29-летнего бека немецкого гранда Daily Mail.

Напомним, на защиту Гвардиолы также встал Де Брюйне. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов