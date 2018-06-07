Джером Боатенг: "Мне трудно понять Туре, Гвардиола - супертренер"

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг прокомментировал заявление полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, обвинившего наставника своей команды Хосепа Гвардиолу в расизме.

"Я не могу разделить это мнение. У меня никогда не было проблем с Гвардиолой. Напротив, я увидел в тренере суперспециалиста. Именно поэтому мне трудно понять обвинения Туре", - цитирует 29-летнего бека немецкого гранда Daily Mail.

Напомним, на защиту Гвардиолы также встал Де Брюйне. | soccernews.ru