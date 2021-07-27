Джером Боатенг может оказаться в Испании

Фото: инстаграм Джерома Боатенга

Экс-игрок "Баварии" Джером Боатенг может продолжить карьеру в Испании.

По сведениям Sport1, 32-летний футболист ведет переговоры с "Севильей". Отмечается, что Боатенг хочет найти новый клуб до старта нового сезона.

Боатенг покинул "Баварию" свободным агентом. Он выступал за клуб с 2011 года.

В прошлом сезоне Боатенг провел 39 игр, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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