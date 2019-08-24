Джером Боатенг может перебраться в Турцию

Защитник "Баварии" Джером Боатенг близок к уходу из клуба.

Как сообщает Takvim, в аренде 30-летнего футболиста заинтересован "Фенербахче". Однако турецкий клуб желает, чтобы "Бавария" продолжала платить игроку 1/3 зарплаты.

Соглашение Боатенга с клубом действует до июня 2021 года. Боатенг выступает за "Баварию" с 2011 года.

В прошлом сезоне на его счету две голевые передачи в 28 матчах.

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