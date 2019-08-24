Джером Боатенг может перебраться в Турцию
Защитник "Баварии" Джером Боатенг близок к уходу из клуба.
Как сообщает Takvim, в аренде 30-летнего футболиста заинтересован "Фенербахче". Однако турецкий клуб желает, чтобы "Бавария" продолжала платить игроку 1/3 зарплаты.
Соглашение Боатенга с клубом действует до июня 2021 года. Боатенг выступает за "Баварию" с 2011 года.
В прошлом сезоне на его счету две голевые передачи в 28 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
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|1
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|Сивасспор
|1
|3
|3
|Малатия Беледийеспор
|1
|3
|4
|Денизлиспор
|1
|3
|5
|Аланьяспор
|1
|3
|6
|Антальяспор
|1
|3
|7
|Джайкур Ризеспор
|1
|3
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|Бешикташ
|2
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|Трабзонспор
|1
|1
|10
|Касимпаса
|1
|1
|11
|Анкарагюджю
|1
|1
|12
|Коньяспор
|1
|1
|13
|Генчлербирлиги
|1
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|14
|Кайсериспор
|1
|0
|15
|Галатасарай
|1
|0
|16
|Истанбул ББ
|1
|0
|17
|Гёзтепе АС Измир
|2
|0
|18
|Газиантеп ББ
|1
|0