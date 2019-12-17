Джером Боатенг намерен покинуть "Баварию" в январе

Защитник "Баварии" Джером Боатенг намерен сменить клуб этой зимой. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным источника, агент футболиста недавно встречался с директором "Баварии" Хасаном Салихамиджичем, чтобы обсудить будущее защитника.

Боатенг хочет покинуть немецкий клуб этой зимой. "Бавария" не будет препятствовать трансферу.

Контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до 2021 года. Его трансферная стоимость - 15 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел 8 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

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