Джером Боатенг намерен покинуть "Баварию" в январе
Защитник "Баварии" Джером Боатенг намерен сменить клуб этой зимой. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
По данным источника, агент футболиста недавно встречался с директором "Баварии" Хасаном Салихамиджичем, чтобы обсудить будущее защитника.
Боатенг хочет покинуть немецкий клуб этой зимой. "Бавария" не будет препятствовать трансферу.
Контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до 2021 года. Его трансферная стоимость - 15 миллионов евро.
В этом сезоне футболист провел 8 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.
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