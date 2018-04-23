Джером Боатенг: "Нападающий не может быть более совершенным, чем Роналду"
Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг в преддверии матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" назвал нападающего соперников Криштиану Роналду идеальным форвардом.
"Нападающий не может быть более совершенным, чем Роналду. Он может забивать правой ногой, левой, головой. Перед воротами он выглядит настоящей машиной", - приводит слова 29-летнего бека чемпионов Германии Marca.
Напомним, Роналду принял решение по своему будущему. | soccernews.ru
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