Джером Боатенг не сыграет со сборной Англии

Теги джером боатенггерманияанглиябавария мюнхен

Джером Боатенг не сыграет со сборной Англии

Защитник "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг получил травму бедра, сообщает Deutsche Welle.

По информации источника, 29-летний центрбек из-за этого повреждения пропустит товарищеский матч с национальной командой Англии.

Напомним, что "Бундестим" сыграет с англичанами 10 ноября, а через 4 дня состоится ещё один контрольный поединок, в котором немцам будут противостоять французы.

Не пропустите: Adidas представил форму сборной Германии на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов