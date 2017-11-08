Джером Боатенг не сыграет со сборной Англии

Защитник "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг получил травму бедра, сообщает Deutsche Welle.

По информации источника, 29-летний центрбек из-за этого повреждения пропустит товарищеский матч с национальной командой Англии.

Напомним, что "Бундестим" сыграет с англичанами 10 ноября, а через 4 дня состоится ещё один контрольный поединок, в котором немцам будут противостоять французы.

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