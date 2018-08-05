Джером Боатенг отправил прощальное послание Артуро Видалю

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг отправил прощальное послание своему уже бывшему партнеру по клубу Артуро Видалю, который в ближайшее время подпишет контракт с каталонской "Барселоной".

" Это один из игроков, которых хочется иметь в своей команде, но никогда в составе соперника. Ты - настоящая личность, лидер и воин. Я буду скучать по тебе, Артуро, и я желаю тебе всего наилучшего ", - написал 29-летний бек в своем твиттере.

Напомним, с Видалем также попрощался Рибери. | soccernews.ru