Джером Боатенг отправил прощальное послание Артуро Видалю

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Джером Боатенг отправил прощальное послание Артуро ВидалюЗащитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг отправил прощальное послание своему уже бывшему партнеру по клубу Артуро Видалю, который в ближайшее время подпишет контракт с каталонской "Барселоной".

"Это один из игроков, которых хочется иметь в своей команде, но никогда в составе соперника. Ты - настоящая личность, лидер и воин. Я буду скучать по тебе, Артуро, и я желаю тебе всего наилучшего", - написал 29-летний бек в своем твиттере.

Напомним, с Видалем также попрощался Рибери. | soccernews.ru

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