Джером Боатенг поделился ожиданиями от противостояния с атакой ПСЖ

Фото твиттер "Лиона"

Новичок "Лиона" Джером Боатенг порассуждал о трио нападающих ПСЖ.

"Месси, Мбаппе и Неймар - лучшая линия атаки в истории футбола? Если судить по именам, то да. Бессмысленно обсуждать уровень таких игроков. Это похоже на команду из PlayStation. Но это касается не только нападения - у них на каждой позиции футболисты мирового уровня", - цитирует немецкого защитника Sport1.

Боатенг перешёл в "Лион" из "Баварии" на правах свободного агента. За мюнхенский клуб он выступал на протяжении 10 лет.

Не пропустите: Рикельме сделал прогноз на будущее Месси. | http://soccernews.ru