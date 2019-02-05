Джером Боатенг сделал заявление о своём положении в "Баварии"

Теги бавария мюнхенджером боатенг

Джером Боатенг сделал заявление о своём положении в "Баварии"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг сделал заявление о своём положении в мюнхенском клубе.

Отметим, что в двух последних матчах с "Штутгартом" и "Байером" 30-летний футболист оставался на скамейке запасных.

"Сейчас я не прохожу в стартовый состав, но очень хочу вернуться туда. Футбол не всегда справедлив, поэтому приходится бороться за себя. Ранее я выбирался и из более сложных ситуаций" - сказал опытный центрбек.

В текущем сезоне Боатенг сыграл за "Баварию" 18 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Бавария" определила двух кандидатов на замену Нико Ковачу. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суд принял важное решение по Глушакову

Суд принял важное решение по Глушакову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 49
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 42
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 32
6 Вольфсбург Вольфсбург 20 31
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 30
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 29
9 Герта Герта 20 28
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 20 27
12 Шальке Шальке 20 22
13 Фрайбург Фрайбург 20 22
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
15 Аугсбург Аугсбург 20 18
16 Штутгарт Штутгарт 20 15
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 Ганновер 96 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов