Джером Боатенг сделал заявление о своём положении в "Баварии"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг сделал заявление о своём положении в мюнхенском клубе.

Отметим, что в двух последних матчах с "Штутгартом" и "Байером" 30-летний футболист оставался на скамейке запасных.

"Сейчас я не прохожу в стартовый состав, но очень хочу вернуться туда. Футбол не всегда справедлив, поэтому приходится бороться за себя. Ранее я выбирался и из более сложных ситуаций" - сказал опытный центрбек.

В текущем сезоне Боатенг сыграл за "Баварию" 18 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

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