Джером Боатенг восстановился после травмы

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Джером Боатенг восстановился после травмы

Защитник "Баварии" Джером Боатенг залечил повреждение бедра и вернулся в строй, сообщает Bild.

Напомним, что 28-летний центрбек получил травму в мае и пропустил всю предсезонную подготовку своей команды.

Теперь же Боатенг близок к возвращению на поле. Скорее всего, он сможет принять участие в матче 1-го тура Бундеслиги против "Байера", который состоится 18 августа.

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