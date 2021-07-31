Джером Боатенг выбрал себе новый клуб

Фото: инстаграм Джерома Боатенга

Защитник Джером Боатенг определился со своим будущим.

По сведениям Sky Sports, 32-летний немец желает перебраться в "Манчестер Юнайтед". Реакция клуба пока неизвестна.

С 1 июля Боатенг является свободным агентом. Последним его клубом была "Бавария".

Боатенг выступал за "Баварию" с 2011 года. В составе клуба он завоевал 25 трофеев.

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