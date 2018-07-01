Джером Боатенг высказался о будущем Лёва в сборной Германии

Защитник сборной Германии Джером Боатенг считает, что Йоахим Лёв должен продолжить тренировать "Бундестим".

"Лёв в любом случае должен остаться в сборной. Тренер давал нам чёткие указания, но мы, к сожалению, не смогли претворить их в жизнь" - цитирует Боатенга Die Welt.

Напомним, что сборная Германии вылетела с ЧМ-2018 по итогам группового этапа.

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