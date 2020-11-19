Джером Боатенг высказался о своем будущем
Защитник "Баварии" Джером Боатенг заявил, что он готов сменить клуб, так как мюнхенцы не собираются продлевать с ним контракт.
"Вы знаете, что я люблю путешествовать. Мне нравится знакомиться с новыми городами, культурами разных стран. Поэтому мне интересны Париж, Лондон, а также города за пределами Европы.
Я был удивлен, когда узнал, что "Бавария" не хочет продлевать со мной контракт. Но сейчас меня это уже не волнует. Я готов принять новый вызов. Впрочем, сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы защитить все пять титулов, которые мы завоевали в прошлом сезоне", - приводит слова Боатенга Goal.com.
В нынешнем сезоне 32-летний Боатенг провел за "Баварию" пять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20