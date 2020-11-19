Джером Боатенг высказался о своем будущем

Защитник "Баварии" Джером Боатенг заявил, что он готов сменить клуб, так как мюнхенцы не собираются продлевать с ним контракт.

"Вы знаете, что я люблю путешествовать. Мне нравится знакомиться с новыми городами, культурами разных стран. Поэтому мне интересны Париж, Лондон, а также города за пределами Европы.

Я был удивлен, когда узнал, что "Бавария" не хочет продлевать со мной контракт. Но сейчас меня это уже не волнует. Я готов принять новый вызов. Впрочем, сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы защитить все пять титулов, которые мы завоевали в прошлом сезоне", - приводит слова Боатенга Goal.com.

В нынешнем сезоне 32-летний Боатенг провел за "Баварию" пять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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