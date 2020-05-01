Джеррард, Анри, Бэйл и Роналду - в символической сборной игроков, которых Милнер застал в АПЛ
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер составил необычную символическую сборную, в состав которой вошли только те футболисты, чью игру в АПЛ хавбек "красных" застал лично.
При этом, согласно правилам, англичанин не мог взять в команду двух игроков из одного клуба или одной страны.
Вратарь: Юсси Яаскеляйнен;
Защитники: Бранислав Иванович, Лукас Радебе, Уэс Морган;
Полузащитники: Криштиану Роналду, Стивен Джеррард, Стилиян Петров, Жуниньо;
Нападающие: Тьерри Анри, Серхио Агуэро, Гарет Бэйл.
34-летний Милнер в течение карьеры выступал за "Лидс", "Суиндон Таун", "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18