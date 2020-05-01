Джеррард, Анри, Бэйл и Роналду - в символической сборной игроков, которых Милнер застал в АПЛ

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер составил необычную символическую сборную, в состав которой вошли только те футболисты, чью игру в АПЛ хавбек "красных" застал лично.

При этом, согласно правилам, англичанин не мог взять в команду двух игроков из одного клуба или одной страны.

Вратарь: Юсси Яаскеляйнен;

Защитники: Бранислав Иванович, Лукас Радебе, Уэс Морган;

Полузащитники: Криштиану Роналду, Стивен Джеррард, Стилиян Петров, Жуниньо;

Нападающие: Тьерри Анри, Серхио Агуэро, Гарет Бэйл.

34-летний Милнер в течение карьеры выступал за "Лидс", "Суиндон Таун", "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

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