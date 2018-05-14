Джеррард близок к первому подписанию в "Рейнджерс"

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Джеррард близок к первому подписанию в "Рейнджерс"

Наставник "Рейнджерса" Стивен Джеррард определился со своим первым подписанием.

Как сообщает Metro, первым новичком Джеррарда в шотландском клубе станет хавбек "Бернли" Скотт Арфилд.

Отмечается, что с игроком будет подписано четырехлетнее соглашение.

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