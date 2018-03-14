Джеррард дал совет "Манчестер Юнайтед"

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Джеррард дал совет "Манчестер Юнайтед"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард дал совет "Манчестер Юнайтед", который накануне вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Севилье".

"Манчестер Юнайдет" нужно купить три-четыре игрока топ-класса, если они хотят успешно выступать на поздних стадиях Лиги Чемпионов. Им нужно тратить больше денег" - цитирует Джеррарда Liverpool Echo.

Напомним, что прошлым летом "МЮ" купил Ромелу Лукаку, Виктора Линделёфа и Неманью Матича за 165 миллионов евро.

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