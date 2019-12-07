Джеррард договорился о продлении контракта с "Рейнджерс"
Руководство "Рейнджерс" согласовало условия нового контракта с главным тренером команды Стивеном Джеррардом.
По информации STV News, стороны договорились о заключении соглашения, рассчитанного до 2024 года.
Официально о подписании договора клуб объявит в ближайшее время.
39-летний Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с мая 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на втором месте в шотландской Премьер-лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|15
|40
|2
|Рейнджерс
|15
|38
|3
|Абердин
|16
|29
|4
|Мотеруэлл
|16
|28
|5
|Килмарнок
|16
|23
|6
|Хиберниан
|16
|19
|7
|Росс Каунти
|16
|17
|8
|Ливингстон
|16
|15
|9
|Харт оф Мидлотиан
|15
|12
|10
|Гамильтон Академикалс
|16
|12
|11
|Сент-Джонстон
|15
|12
|12
|Сент-Миррен
|16
|11