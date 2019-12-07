Джеррард договорился о продлении контракта с "Рейнджерс"

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Джеррард договорился о продлении контракта с "Рейнджерс"

Руководство "Рейнджерс" согласовало условия нового контракта с главным тренером команды Стивеном Джеррардом.

По информации STV News, стороны договорились о заключении соглашения, рассчитанного до 2024 года.

Официально о подписании договора клуб объявит в ближайшее время. 

39-летний Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с мая 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на втором месте в шотландской Премьер-лиге.

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