Джеррард: "Две ошибки Кариуса стали решающими"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард дал комментарий поражению своей бывшей команды в финале Лиги Чемпионов от мадридского "Реала".

"Эти две ошибки оказали основополагающий эффект на итоговый результат. В целом же, "Ливерпуль" сыграл хорошо, потеряв Мо Салаха он оказал серьезное давление на соперника", - приводит слова известного в прошлом футболиста, а ныне тренера шотландского "Рейнджерс" TuttoMercatoWeb.

Напомним, "Ливерпуль" уже вернулся в Англию. | soccernews.ru