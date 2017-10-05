Джеррард: "Есть уверенность, что "Ливерпуль" закончит сезон в первой четвёрке АПЛ"

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Джеррард: "Есть уверенность, что "Ливерпуль" закончит сезон в первой четвёрке АПЛ"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард оценил перспективы мерсисайдской команды в сезоне 2017/18.

"Впереди у "Ливерпуля" несколько серьёзных матчей, в которых команда может выиграть. Позади всего семь матчей, поэтому нет смысла паниковать. У нас замечательный тренер. Всё в порядке. Я не из тех людей, кто собирается выслушивать критику после семи игр. Обычно судил о результатах после 10-15 матчей в сезоне. Тем более, есть уверенность, что "Ливерпуль" закончит сезон в первой четвёрке" - приводит слова Джеррарда официальный сайт "красных".

Отметим, что по итогам семи туров "Ливерпуль" занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 12 очков.

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