Джеррард хочет усилить "Астон Виллу" двумя игроками "Рейнджерс"

Теги астон вилларейнджерсстивен джеррардглен камарарайан кенттрансферы

Джеррард хочет усилить "Астон Виллу" двумя игроками "Рейнджерс"

Фото инстаграм Стивена Джеррарда

Новый наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард уже планирует зимнюю трансферную кампанию клуба.

По информации Daily Record, 41-летний специалист хочет усилить команду двумя игроками "Рейнджерс" Гленом Камара и Райаном Кентом.

Напомним, что Джеррард возглавил "Астон Виллу" на этой неделе, перебравшись в Бирмингем как раз из стана действующего чемпиона Шотландии.

Камара играет на позиции центрального полузащитника, Кент - левого нападающего. Рыночная стоимость финна - 6 миллионов евро, англичанина - 14 миллионов.

Не пропустите: На пост главного тренера "Рейнджерс" появился ещё один претендент. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов