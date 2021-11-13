Джеррард хочет усилить "Астон Виллу" двумя игроками "Рейнджерс"

Фото инстаграм Стивена Джеррарда

Новый наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард уже планирует зимнюю трансферную кампанию клуба.

По информации Daily Record, 41-летний специалист хочет усилить команду двумя игроками "Рейнджерс" Гленом Камара и Райаном Кентом.

Напомним, что Джеррард возглавил "Астон Виллу" на этой неделе, перебравшись в Бирмингем как раз из стана действующего чемпиона Шотландии.

Камара играет на позиции центрального полузащитника, Кент - левого нападающего. Рыночная стоимость финна - 6 миллионов евро, англичанина - 14 миллионов.

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