Джеррард хочет видеть в "Астон Вилле" защитника "Ливерпуля"

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Джеррард хочет видеть в "Астон Вилле" защитника "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Стивена Джеррарда/Автор неизвестен

"Астон Вилла" проявляет интерес к защитнику "Ливерпуля" Джо Гомесу, сообщает Birmingham Mail.

По сведениям источника, бирмингемский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке Гомеса настаивает лично главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард, который выступал за "Ливерпуль" в бытность футболистом.

В нынешнем сезоне 24-летний Гомес провел за "Ливерпуль" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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