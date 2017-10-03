Джеррард хочет видеть в "Ливерпуле" Кейна

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что ему импонирует игра форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна и он хотел бы видеть его в составе "красных".

"Кейн является образцовым игроком в мировом футболе, с точки зрения забитых голов и игры. Он мне нравится, нравится его характер. Я смотрю много его интервью и встречался с ним пару раз. Думаю, что он идеальный тип форварда. Мне нравится, как он рассказывает о своей работе. Я рад, что он англичанин. Желаю увидеть его в футболке "Ливерпуля" - цитирует Джеррарда Sky Sports.

В этом сезоне 24-летний Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 9 матчей и забил 11 голов.

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