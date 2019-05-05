Джеррард: "Испытал разочарование от чемпионата Шотландии"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард подверг критике чемпионат шотландской Премьер-Лигию
"В определенных матчах я испытал разочарование от чемпионата Шотландии. Мяч часто находится в воздухе, а трибуны были не заполненными. В Шотландии футбол оказался хуже, чем я ожидал. Я не хочу критиковать шотландский чемпионат, но пустые трибуны смотрятся плохо по телевизору. А также я не люблю пластиковые поля", - цитирует Джеррарда Sky Sports.
Напомним, что чемпионом Шотландии в нынешнем сезоне стал "Селтик", а "Рейнджерс" занимает второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|77
|2
|Рейнджерс
|33
|66
|3
|Килмарнок
|33
|58
|4
|Абердин
|33
|58
|5
|Хиберниан
|33
|52
|6
|Харт оф Мидлотиан
|33
|50
|7
|Сент-Джонстон
|33
|44
|8
|Мотеруэлл
|33
|43
|9
|Ливингстон
|33
|42
|10
|Гамильтон Академикалс
|33
|25
|11
|Сент-Миррен
|33
|21
|12
|Данди
|33
|18