Джеррард: "Испытал разочарование от чемпионата Шотландии"



Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард подверг критике чемпионат шотландской Премьер-Лигию

"В определенных матчах я испытал разочарование от чемпионата Шотландии. Мяч часто находится в воздухе, а трибуны были не заполненными. В Шотландии футбол оказался хуже, чем я ожидал. Я не хочу критиковать шотландский чемпионат, но пустые трибуны смотрятся плохо по телевизору. А также я не люблю пластиковые поля", - цитирует Джеррарда Sky Sports.

Напомним, что чемпионом Шотландии в нынешнем сезоне стал "Селтик", а "Рейнджерс" занимает второе место.

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