Джеррард: "Кейн - настоящий убийца, все компоненты его игры улучшились"

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Джеррард: "Кейн - настоящий убийца, все компоненты его игры улучшились"Экс-капитан сборной Англии Стивен Джеррард считает, что форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн является "настоящим убийцей" на поле.

"Сейчас Кейн очень эффективен. Он настоящий убийца, все компоненты его игры улучшились. Он хорошо видит поле и зрело играет. Его забеги эффективны, потому что у Кейна нельзя отнять мяч. Но я все равно скажу, что лучший нападающий мира – Луис Суарес. У него все есть для этого", - сказал он.

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