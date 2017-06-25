Джеррард: "Ливерпулю" нужно купить еще двух-трех сильных игроков"

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Джеррард: "Ливерпулю" нужно купить еще двух-трех сильных игроков"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что клубу нужно продолжать усиливать состав.

"Ливерпуль" обладает классным тренером и очень близок к трофеям. В прошлом сезоне "Ливерпуль" был сильнейшим клубом топ-6 по матчам друг с другом. Нам необходимо купить еще двух-трех сильных игроков, чтобы двигаться вперед", - приводит слова Джеррарда Daily Star.

Напомним, что "Ливерпуль" несколько дней назад приобрел за 45 миллионов евро полузащитника Мохамеда Салаха. Также мерсисайдцы собираются усилить позиции центрального защитника и нападающего.

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