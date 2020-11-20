Джеррард может возглавить "Лидс"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард может возглавить "Лидс". Руководство клуба ищет нового наставника, утверждает Football Insider.
По информации издания, "белые" ищут замену Марсело Бьелсе, контракт которого истекает летом 2021 года. Отмечается, что Джеррард в списки потенциальных кандидатов на пост главного тренера значится уже больше двух лет.
После 8 туров АПЛ "Лидс" занимает 15 место в турнирной таблице.
А еще: "Кристал Пэлас" разгромил "Лидс" в матче АПЛ| http://soccernews.ru
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|Команда
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18