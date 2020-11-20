Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард может возглавить "Лидс". Руководство клуба ищет нового наставника, утверждает Football Insider.

По информации издания, "белые" ищут замену Марсело Бьелсе, контракт которого истекает летом 2021 года. Отмечается, что Джеррард в списки потенциальных кандидатов на пост главного тренера значится уже больше двух лет.

После 8 туров АПЛ "Лидс" занимает 15 место в турнирной таблице.

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