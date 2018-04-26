Джеррард может возглавить шотландский топ-клуб

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Джеррард может возглавить шотландский топ-клуб

Главный тренер юношеской команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард летом может возглавить "Рейнджерс".

Шотландский клуб рассматривает кандидатуру 37-летнего англичанина, как одну из приоритетных.

Отметим, что сейчас исполняет обязанности наставника "Рейнджерс" Грэм Марти, однако руководство клуба не планирует продолжать с ним сотрудничество.

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3 Рейнджерс 33 58
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