Джеррард может возглавить турецкий клуб

Наставник "Рейнджерса" Стивен Джеррард может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает beIN Sports, в "Бешикташе" назначат нового президента, который хочет видеть во главе команды Джеррарда.

На данный момент "Бешикташ" возглавляет Абдулла Авджи. После 7 туров клуб идет в турецком чемпионате на 12-й позиции.

"Рейнджерс" Джеррарда после 8 туров возглавляет турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги, опережая "Селтик" на два очка.

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