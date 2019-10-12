Джеррард может возглавить турецкий клуб
Наставник "Рейнджерса" Стивен Джеррард может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает beIN Sports, в "Бешикташе" назначат нового президента, который хочет видеть во главе команды Джеррарда.
На данный момент "Бешикташ" возглавляет Абдулла Авджи. После 7 туров клуб идет в турецком чемпионате на 12-й позиции.
"Рейнджерс" Джеррарда после 8 туров возглавляет турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги, опережая "Селтик" на два очка.
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|Команда
|М
|О
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|Аланьяспор
|7
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|7
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|Трабзонспор
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|12
|4
|Коньяспор
|7
|12
|5
|Фенербахче
|7
|11
|6
|Истанбул ББ
|7
|11
|7
|Антальяспор
|7
|11
|8
|Газиантеп ББ
|7
|11
|9
|Малатия Беледийеспор
|7
|10
|10
|Галатасарай
|7
|10
|11
|Гёзтепе АС Измир
|7
|9
|12
|Бешикташ
|7
|8
|13
|Денизлиспор
|7
|8
|14
|Анкарагюджю
|7
|8
|15
|Джайкур Ризеспор
|7
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|16
|Касимпаса
|7
|7
|17
|Генчлербирлиги
|7
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|18
|Кайсериспор
|7
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