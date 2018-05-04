Джеррард назначен главным тренером "Рейнджерс"
"Рейнджерс" на своём официальном сайте объявил о назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2022 года. Соглашение вступит в силу по окончании текущего сезона.
Напомним, что до последнего времени 37-летний Джеррард работал с юношеской командой "Ливерпуля". Другого тренерского опыта легенда "красных" не имеет.
Не пропустите: Лэмпард: "Я уверен, что Джеррард добьется успеха в роли тренера". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Сельта" в родных стенах упустила победу над "Депортиво"
-
"Эвертон" на шестой компенсированной минуте спас ничью в матче с "Саутгемптоном"
-
"Милан" – "Верона" - 4:1 (обзор)
-
"Верона" вылетела из Серии А
-
"Милан" на своём поле разгромил "Верону"
-
"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место
-
Фоменко: "Игра со "СКА-Хабаровском" была скользкой"
-
Сёмин стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат России
-
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 4:1, "Боруссия М" – "Фрайбург" - 3:1, "Аугсбург" – "Шальке" - 1:2 (обзоры)
-
"Кельн" – "Бавария" - 1:3, "Вердер" – "Байер" - 0:0, "Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 2:0 (обзоры)
-
"Атлетик" вручил Пуйолю награду "One Club Man Award"
-
Сёмин догнал Слуцкого по числу побед в чемпионате России, впереди только два тренера
-
"Уотфорд" – "Ньюкасл" - 2:1, "Борнмут" – "Суонси" - 1:0 (обзоры)
-
Фанаты "Зенита" оскорбили президента "Локомотива"
-
Зюле повторил антирекорд Бундеслиги
-
Манчини: "В "Зените" нет футболистов, способных забивать"
-
"Вест Бромвич" – "Тоттенхэм" - 1:0, "Лестер" – "Вест Хэм" - 0:2 (обзоры)
-
"Атлетик" – "Бетис" - 2:0 (обзор)
-
"Зенит" теряет Жиркова и Смольникова
-
"Атлетик" дома разобрался с "Бетисом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25