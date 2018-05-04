Джеррард назначен главным тренером "Рейнджерс"

"Рейнджерс" на своём официальном сайте объявил о назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2022 года. Соглашение вступит в силу по окончании текущего сезона.

Напомним, что до последнего времени 37-летний Джеррард работал с юношеской командой "Ливерпуля". Другого тренерского опыта легенда "красных" не имеет.

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