Джеррард назвал лучшего футболиста в истории

Теги стивен джеррардлионель месситьерри анрилуис суарес

Джеррард назвал лучшего футболиста в истории

Фото: твиттер Стивена Джеррарда/Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что он считает лучшим футболистом в истории нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

"Величайший футболист всех времен? Лионель Месси. Лучший игрок в истории Премьер-Лиги? Тьерри Анри. Фернандо Торрес или Луис Суарес? Суарес", - сказал Джеррард, отвечая на вопросы Гари Невилла в эфире шоу The Overlap.

Напомним, что 34-летний Месси является единственным в истории 7-кратным обладателем "Золотого мяча" и 6-кратным обладателем "Золотой бутсы".

Не пропустите: Лука Модрич признан игроком недели в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 апреля

Главные новости дня: 14 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов