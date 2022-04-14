Джеррард назвал лучшего футболиста в истории

Фото: твиттер Стивена Джеррарда/Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что он считает лучшим футболистом в истории нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

"Величайший футболист всех времен? Лионель Месси. Лучший игрок в истории Премьер-Лиги? Тьерри Анри. Фернандо Торрес или Луис Суарес? Суарес", - сказал Джеррард, отвечая на вопросы Гари Невилла в эфире шоу The Overlap.

Напомним, что 34-летний Месси является единственным в истории 7-кратным обладателем "Золотого мяча" и 6-кратным обладателем "Золотой бутсы".

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