Джеррард назвал лучшего игрока мира



Бывший футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что лучшим игроком мира является форвард мерсисайдцев Мохамед Салах.

"Салах показывает лучшую игру в карьере. Его нельзя сравнивать его с Роналду и Месси, так как они стабильны много лет и показывают самую лучшую игру. Но именно на данный момент Салах – лучший игрок в мире. Я в этом не сомневаюсь", – приводит слова Джеррарда BT Sport.

В нынешнем сезоне 25-летний Салах провел 47 матчей, забил 43 гола и отдал 15 результативных передач.

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