Джеррард назвал победу над "Селтиком" главной в своей тренерской карьере

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Шотландии с "Селтиком" (2:1).

Специалист заявил, что этот матч для него стал самым важным в карьере.

Look what it means for Steven Gerrard to win his first old firm at Celtic Park. ❤️ pic.twitter.com/QdnNJdXPRb