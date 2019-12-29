Джеррард назвал победу над "Селтиком" главной в своей тренерской карьере

Теги рейнджерсстивен джеррард

Джеррард назвал победу над "Селтиком" главной в своей тренерской карьере

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Шотландии с "Селтиком" (2:1).

Специалист заявил, что этот матч для него стал самым важным в карьере.

"Была ли это самая большая победа в моей тренерской карьере? Сейчас я испытываю самые лучшие чувства из возможных. Однако не хочу отнимать значимости того, что мы недавно вышли в плей-офф Лиги Европы.

Это очень важный момент для команды, который прожил множество неприятных моментов и потерпел слишком много поражений", - сказал тренер.

Джеррард возглавил "Рейнджерс" весной 2018 года. Это первая его работа главным тренером в карьере.

А еще: "Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в гостевом матче чемпионата Шотландии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards

Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов