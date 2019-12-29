Джеррард назвал победу над "Селтиком" главной в своей тренерской карьере

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Шотландии с "Селтиком" (2:1).

Специалист заявил, что этот матч для него стал самым важным в карьере.

Look what it means for Steven Gerrard to win his first old firm at Celtic Park. ❤️ pic.twitter.com/QdnNJdXPRb — Samue (@SamueILFC) 29 декабря 2019 г.

"Была ли это самая большая победа в моей тренерской карьере? Сейчас я испытываю самые лучшие чувства из возможных. Однако не хочу отнимать значимости того, что мы недавно вышли в плей-офф Лиги Европы.

Это очень важный момент для команды, который прожил множество неприятных моментов и потерпел слишком много поражений", - сказал тренер.

Джеррард возглавил "Рейнджерс" весной 2018 года. Это первая его работа главным тренером в карьере.

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