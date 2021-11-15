Джеррард назвал причину, почему он решил возглавить "Астон Виллу"
Фото: инстаграм Стивена Джеррарда/Автор неизвестен
Новый главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард рассказал, почему он принял решение возглавить клуб из Бирмингема.
"Я считаю, что "Астон Вилла" хорошо мне подойдет, так как у команды есть очень страстные фанаты. Здесь все требуют побед, но я привык к такому с тех пор, как мне исполнилось 17-18 лет. Данное назначение является отличное возможностью объединить всех. Верю, что мы достичь большие успехов. Мне нравится данный вызов, и я с нетерпением жду начала работы", — приводит слова Джеррарда официальный сайт клуба.
"Астон Вилла", набрав в 11 турах 10 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Первый матч под руководством Джеррард бирмингемцы проведут 20 ноября на своем поле с "Брайтоном".
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