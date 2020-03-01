Джеррард не исключил ухода с поста главного тренера "Рейнджерс"

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Джеррард не исключил ухода с поста главного тренера "Рейнджерс"
Главный тренер "Глазго Рейнджерс" Стивен Джеррард остался очень разочарован поражением команды от "Хартса" (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Шотландии и не исключил ухода из команды.

"Я должен все тщательно обдумать. Я должен понять, где мы находимся как команда. Я приму через один-два дня. Сейчас мне больно, так как я всегда хочу побеждать. Но мне показалось, что не все игроки "Рейнджерс" разделают мои желания. Я разочарован. Это худший момент в моей тренерской карьере", - приводит слова Джеррарда The Sun.

В чемпионате Шотландии "Рейнджерс" занимает второе место с 12-очковым отставанием от лидирующего "Селтика". В Лиге Европы клуб дошел до 1/8 финала, где сыграет с "Байером".

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