Джеррард не попал в топ-3 самых культовых капитанов в истории АПЛ

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Джеррард не попал в топ-3 самых культовых капитанов в истории АПЛ

Портал Squawka представил символический рейтинг самых культовых капитанов в истории английской Премьер-лиги.

Первое место занял бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин. Вторым стал экс-защитник "Челси" Джон Терри. В первую тройку также вошел бывший защитник "Арсенала" Тони Адамс.

Топ-10 самых культовых капитанов в истории АПЛ выглядит следующим образом:

1. Рой Кин ("Манчестер Юнайтед", капитан команды с 1997 по 2005 годы);
2. Джон Терри ("Челси", 2004-2017);
3. Тони Адамс ("Арсенал", 1998-2002);
4. Стивен Джеррард ("Ливерпуль", 2003-2015);
5. Стив Брюс ("Манчестер Юнайтед", 1992-1996);
6. Патрик Виейра ("Арсенал", 2002-2005);
7. Алан Ширер ("Ньюкасл", 1998-2006);
8. Венсан Компани ("Манчестер Сити", 2011-2019);
9. Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед", 2011-2014);
10. Гари Невилл ("Манчестер Юнайтед", 2005-2011).

Не пропустите: Sky Sports опубликовал рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших чемпионат Англии. Джеррард и Линекер - в топ-5. | http://soccernews.ru
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