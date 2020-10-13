Джеррард не попал в топ-3 самых культовых капитанов в истории АПЛ
Портал Squawka представил символический рейтинг самых культовых капитанов в истории английской Премьер-лиги.
Первое место занял бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин. Вторым стал экс-защитник "Челси" Джон Терри. В первую тройку также вошел бывший защитник "Арсенала" Тони Адамс.
Топ-10 самых культовых капитанов в истории АПЛ выглядит следующим образом:
1. Рой Кин ("Манчестер Юнайтед", капитан команды с 1997 по 2005 годы);
2. Джон Терри ("Челси", 2004-2017);
3. Тони Адамс ("Арсенал", 1998-2002);
4. Стивен Джеррард ("Ливерпуль", 2003-2015);
5. Стив Брюс ("Манчестер Юнайтед", 1992-1996);
6. Патрик Виейра ("Арсенал", 2002-2005);
7. Алан Ширер ("Ньюкасл", 1998-2006);
8. Венсан Компани ("Манчестер Сити", 2011-2019);
9. Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед", 2011-2014);
10. Гари Невилл ("Манчестер Юнайтед", 2005-2011).
Не пропустите: Sky Sports опубликовал рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших чемпионат Англии. Джеррард и Линекер - в топ-5. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18