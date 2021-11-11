Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы"

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Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы"

Фото сайт "Астон Виллы"

Бывший главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард возглавил "Астон Виллу", сообщает официальный сайт клуба.

Условия контракта между сторонами пока неизвестны. СМИ писали, что соглашение будет рассчитано до 2024 года.

Ранее стало известно, что англичане заплатят за наставника компенсацию в размере 2-3 миллионов фунтов.

Джеррард тренировал "Рейнджерс" с 2018 года и выиграл с командой шотландскую Премьер-лигу в прошлом сезоне.

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