Джеррард - о возможности возглавить "Ливерпуль": "Это мечта"

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Джеррард - о возможности возглавить "Ливерпуль": "Это мечта"Стивен Джеррард, который в данный момент возглавляет шотландский "Рейнджерс", заявил, что не исключает вероятности стать тренером "Ливерпуля".

"Конечно, я не буду в Глазго вечно. Моя мечта — однажды возглавить свой бывший клуб, но я не спешу. Нет четких временных рамок, когда мне нужно обязательно найти работу в АПЛ. 

Сейчас у "Ливерпуля" фантастический тренер, команда на волне успеха. Я горжусь клубом и мне нравится видеть "мерсисайдцев" там, где они сейчас. Но мне нужно сосредоточиться на моей нынешней работе", — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

Напомним, Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 года по январь 2015 года. 

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