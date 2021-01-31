Джеррард - о возможности возглавить "Ливерпуль": "Это мечта"

Стивен Джеррард, который в данный момент возглавляет шотландский "Рейнджерс", заявил, что не исключает вероятности стать тренером "Ливерпуля".

"Конечно, я не буду в Глазго вечно. Моя мечта — однажды возглавить свой бывший клуб, но я не спешу. Нет четких временных рамок, когда мне нужно обязательно найти работу в АПЛ.

Сейчас у "Ливерпуля" фантастический тренер, команда на волне успеха. Я горжусь клубом и мне нравится видеть "мерсисайдцев" там, где они сейчас. Но мне нужно сосредоточиться на моей нынешней работе", — приводит слова Джеррарда Daily Mail.