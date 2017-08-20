Джеррард: "Очевидно, что Озилу не нравится отбирать мяч"

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Джеррард: "Очевидно, что Озилу не нравится отбирать мяч"

Наставник юношеской команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал игру хавбека "Арсенала" Месута Озила в матче против "Сток Сити".

"Венгер должен обратить на внимание на то, что при отборе мяча его команда играет, по сути, вдесятером. Озил меня разочаровал, хотя мы знаем его как таланта мирового класса. Меня беспокоят его реакция и жесты - при потере мяча он совсем не помогает команде. В выездных матчах он играет недостаточно хорошо и становится обузой.

Очевидно, что ему не нравится отбирать мяч, он хочет лишь владеть им, заниматься креативом. Но футболисты мирового класса должны заниматься и черновой работой - отрабатывать за партнеров" - приводит слова Джеррарда Daily Mail.

Смотрите также обзор матча "Сток Сити" - "Арсенал". | http://soccernews.ru 

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