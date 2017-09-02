Джеррард: "Окслейд-Чемберлен усилит "Ливерпуль"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что клуб совершил удачный трансфер, приобретя полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена.
"Алекс является отличным игроком, поэтому за него заплатили большие деньги. Уверен, что он усилит "Ливерпуль". Он является быстрым и интересным игроком. Все главные события его карьеры еще впереди. Он не был счастлив в "Арсенале", поэтому может отдать всего себя "Ливерпулю", - приводит слова Джеррарда London Evening Standard.
Напомним, что 24-летний Окслейд-Чемберлен обошелся "Ливерпулю" в 38 миллионов евро.
Не пропустите: "Атлетико" попытается купить Диего Косту зимой. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бэйл был близок к умопомрачительному голу
-
Мората: "Нам было нелегко обыграть Италию"
-
Луческу недоволен судейством в матче с Украиной
-
Инсинье: "Сборной Италии нужно сосредоточиться на следующей игре"
-
Лопетеги: "Иско провёл великолепную игру"
-
Шевченко: "Сборная Украины провела великолепный матч"
-
Вентура прокомментировал крупное поражение от сборной Испании
-
Арриго Сакки назвал идеальную замену для Неймара в "Барселоне"
-
Иньеста провёл 120-й матч за сборную Испании
-
Сборная Италии прервала свою 54-матчевую беспроигрышную серию в квалификации к Чемпионатам Мира и Европы
-
"Атлетико" понизил трансферную стоимость Гризманна
-
Израиль – Македония - 0:1, Уэльс – Австрия - 1:0 (обзоры)
-
Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию
-
Украина – Турция - 2:0 (обзор)
-
Испания – Италия - 3:0 (обзор)
-
Дубль Андрея Ярмоленко приносит Украине уверенную победу над Турцией
-
Уэльс и Македония побеждают в квалификации ЧМ-2018
-
Иско нокаутировал сборную Италии на "Сантьяго Бернабеу"
-
"Челси" и "Тоттенхэм" попытаются купить Баркли в январе
-
Перейра подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0