Джеррард: "Окслейд-Чемберлен усилит "Ливерпуль"

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Джеррард: "Окслейд-Чемберлен усилит "Ливерпуль"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что клуб совершил удачный трансфер, приобретя полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена.

"Алекс является отличным игроком, поэтому за него заплатили большие деньги. Уверен, что он усилит "Ливерпуль". Он является быстрым и интересным игроком. Все главные события его карьеры еще впереди. Он не был счастлив в "Арсенале", поэтому может отдать всего себя "Ливерпулю", - приводит слова Джеррарда London Evening Standard.

Напомним, что 24-летний Окслейд-Чемберлен обошелся "Ливерпулю" в 38 миллионов евро.

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