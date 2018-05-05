Джеррард определился с первым подписанием для "Рейнджерс"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард определился с первым подписанием для своей новой команды.

Как сообщает британская пресса, 37-летний специалист хочет заполучить защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела, с которым он ранее играл вместе за "Ливерпуль".

В этом сезоне словацкий центрбек провёл за "канареек" 26 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Джеррард назначен главным тренером "Рейнджерс". | http://soccernews.ru