Джеррард определился с первым подписанием для "Рейнджерс"

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Джеррард определился с первым подписанием для "Рейнджерс"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард определился с первым подписанием для своей новой команды.

Как сообщает британская пресса, 37-летний специалист хочет заполучить защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела, с которым он ранее играл вместе за "Ливерпуль".

В этом сезоне словацкий центрбек провёл за "канареек" 26 матчей и забил 3 гола. 

Не пропустите: Джеррард назначен главным тренером "Рейнджерс". | http://soccernews.ru

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