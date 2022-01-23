Джеррард оскорбил фанатов "Эвертона"

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Джеррард оскорбил фанатов "Эвертона"

Фото: инстаграм Стивена Джеррарда/Автор неизвестен

Главный тренер бирмингемской "Астон Виллы" Стивен Джеррард после матча 23-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:0), ответил на оскорбления со стороны фанатов ливерпульского клуба, сообщает Talksport.

По сведениям источника, тренер показал болельщикам язык и сказал им "##########" ("отвалите"). Стоит отметить, что матч закончился победой "Астон Виллы" со счетом 1:0.

Напомним, что 41-летний Джеррард в бытность футболистом выступал за "Ливерпуль".

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