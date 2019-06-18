Джеррард отказался перейти на работу в "Дерби Каунти" этим летом
Главный тренер "Глазго Рейнджерс" Стивен Джеррард не планирует возглавлять "Дерби Каунти" этим летом.
"Дерби" попросил специалиста возглавить клуб, так как Фрэнк Лэмпард хочет возглавить лондонский "Челси", утверждает The Times.
Ранее сообщалось, что 40-летний англичанин - основной претендент на пост главного тренера лондонского клуба.
Джеррард возглавил "Рейнджерс" в прошлом году.
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