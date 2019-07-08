Джеррард отказался тренировать "Ньюкасл"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, английский специалист ответил отказом "сорокам", несмотря на личную заинтересованность в его приглашении владельца клуба Майка Эшли.

Напомним, что "Ньюкасл" ищет нового наставника в связи с уходом Рафаэля Бенитеса.

Ранее Джеррард также отклонил предложение "Дерби Каунти". Его контракт с "Рейнджерс" рассчитан до 2022 года.

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