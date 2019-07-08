Джеррард отказался тренировать "Ньюкасл"

Теги стивен джеррардрейнджерсньюкасл юнайтед

Джеррард отказался тренировать "Ньюкасл"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, английский специалист ответил отказом "сорокам", несмотря на личную заинтересованность в его приглашении владельца клуба Майка Эшли.

Напомним, что "Ньюкасл" ищет нового наставника в связи с уходом Рафаэля Бенитеса.

Ранее Джеррард также отклонил предложение "Дерби Каунти". Его контракт с "Рейнджерс" рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Мартинес может возглавить "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" оштрафует Гризманна

"Атлетико" оштрафует Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов