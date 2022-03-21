Джеррард отреагировал на слова Сака о недостаточной защите футболистов

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Джеррард отреагировал на слова Сака о недостаточной защите футболистов

Фото: инстаграм Стивена Джеррарда/Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прокомментировал слова полузащитника "Арсенала" Букайо Сака, который высказал мнение, что арбитры должны лучше защищать игроков.

"Жесткая игра является частью футбола, он не является бесконтактным видом спорта. В футболе можно делать подкаты и силовые приемы. Сака является выдающимся талантом и он мне нравится, но Букайо не должен жаловаться. Лично у меня шурупы в бедрах, у меня было 16 операций, мне сложно заниматься в спортзале. Такова цена за то, что ты зарабатываешь на жизнь в английском футболе", - приводит слова Джеррарда Sky Sports.

В нынешнем сезоне 20-летний Сака провел за "Арсенал" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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